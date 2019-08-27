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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 14:27

Son dakika: : /, sınırından çekiliyor

Son dakika haberi... Fransız haber ajansı , 'de terör örgütü /'nın sınırından çekilmeye başladığını iddia etti. Haberde YPG/PKK'nın bölgedeki ağır silahlarını çekmeye başladığı belirtildi.

AFP: YPG/PKK, Türkiye sınırından çekiliyor

Terör örgütü /'nın 'nin kuzeyindeki yapılanmasının sözde yetkililerinin yaptığı açıklamalara dayandırılan habere göre, terör örgütü YPG/PKK geçtiğimiz cumartesi günü itibariyle sınırından çekilmeye başladı.

Haberde terör örgütü YPG/PKK'nın bölgedeki ağır silahlarını da çekmeye başladığı bildirildi.

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