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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 13:46

İmamoğlu 'lilerle kucaklaşmaya gidiyor

İstanbul'da sel olurken 'da tatil yapan İmamoğlu'nun yeni rotası belli oldu! Başkanı İmamoğlu, 'da teröre kaynak sağladıkları gerekçesiyle görevden alınan 'li eski belediye başkanının ziyaretine gitmeye hazırlanıyor.

İmamoğlu HDP'lilerle kucaklaşmaya gidiyor

'daki uzun tatilinden dönen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , dinlenmeden yeni seyahatinin yönünü belirledi. İmamoğlu Bu kez ve Batman'a gidiyor. Diyarbakır üzerinden Batman'a gidecek olan İmamoğlu'nun bölgede yapacağı görüşmelerin detayları belli oldu.

PKK BAĞLANTISI NEDENİYLE GÖREVDEN HDP'Lİ ESKİ BAŞKANA GİDECEK!
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile bağlantısı tespit edildiği gerekçesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Selçuk Mızraklı ile bir araya gelecek. Ardından da Batman'a geçecek.

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