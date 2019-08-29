İmamoğlu HDP'lilerle kucaklaşmaya gidiyor

Bodrum'daki uzun tatilinden dönen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dinlenmeden yeni seyahatinin yönünü belirledi. İmamoğlu Bu kez Diyarbakır ve Batman'a gidiyor. Diyarbakır üzerinden Batman'a gidecek olan İmamoğlu'nun bölgede yapacağı görüşmelerin detayları belli oldu.





PKK BAĞLANTISI NEDENİYLE GÖREVDEN HDP'Lİ ESKİ BAŞKANA GİDECEK!

Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edildiği gerekçesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Selçuk Mızraklı ile bir araya gelecek. Ardından da Batman'a geçecek.

