Nihat Genç ayrıldığı ODA TV'deki değişime ilişkin bir yazı daha kaleme alarak ODA TV'nin nasıl İmamoğlu'na satıldığını bir bir anlattı.
"SEÇİM STARTIYLA İMAMOĞLU HABERLERİ AKAYA BAŞLADI"
İmamoğlu'nun adaylığından itibaren ODA TV'yi ele geçirdiğini vurgulayan Nihat Genç, "Seçim startıyla birlikte ODA TV'ye 'tekinsiz' yüzlerce İmamoğlu haberi akmaya başladı." dedi. Genç, "İmamoğlu yolda yürüdü, İmamoğlu, pencereden baktı, gibi, İmamoğlu'nun her hareketinin 'haber' yapılmaya başlanmasıyla ODATV'de yazıp çizenlerin içine büyük bir ağrı girdi." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu haberlerinin merkezi basın danışmanı Murat Ongun olduğunu vurgulayan Genç, "İmamoğlu haberlerinin elekten ve testten ve eleştiriden ve editöryodan geçirilmeden ODATV'ye saat başı dakika başı girmesine sebep başka ne olmalı, aklım almıyor." dedi.
"PKK'YA DAYANARAK HABER YAPTILAR"
Diyarbakır HDP binası önünde PKK'ya 'oğlumu geri verin' diyerek baş kaldıran anneye ilişkin ODA TV'nin yaptığı haberle ilgili konuşan Genç, "ODA TV, devreye girdi ve PKK'ya yakın bir haber ajansına dayanarak acılı kadının eylemini manipüle eden bir haber yaptı. ODA TV, PKK'ya yakın kaynağa dayanarak, dedi ki, dağa kaçırıldığı söylenen çocuğu ailesi evlendirmek istiyormuş, evlenmemek için kaçtı. Oysa bildiğimiz ODA TV, PKK'ya yakın kaynağa değil bilakis acılı anneye dayanarak haber yapabilmeliydi." dedi.
"ARTIK ODA TV'NİN RUHU TUTSAK!"
PKK kaynaklarına dayanarak habercilik yaptığını iddia eden ODA TV'nin İmamoğlu ve tayfasının eline düştüğünü ifade eden Genç, ODA TV satıldı mı sorusuna ise "ODA TV ruhen satıldı'. yanıtını verdi.
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