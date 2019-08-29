Yazar Nihat Genç , uzun yıllar yazdığı ODA TV 'nin özellikle İstanbul seçimlerinden sonra çok yanlış bir yola girdiğini belirterek, artık ODA TV'de yazamayacağını söylemiş, ODA TV'nin İmamoğlu ve Kaftancıoğlu tayfasının eline geçmesini eleştirereksözleriyle ayrılığı duyurmuştu.Nihat Genç ayrıldığı ODA TV'deki değişime ilişkin bir yazı daha kaleme alarak ODA TV'nin nasıl İmamoğlu'na satıldığını bir bir anlattı.İmamoğlu'nun adaylığından itibaren ODA TV'yi ele geçirdiğini vurgulayan Nihat Genç,ifadelerini kullandı.

İmamoğlu haberlerinin merkezi basın danışmanı Murat Ongun olduğunu vurgulayan Genç, "İmamoğlu haberlerinin elekten ve testten ve eleştiriden ve editöryodan geçirilmeden ODATV'ye saat başı dakika başı girmesine sebep başka ne olmalı, aklım almıyor." dedi.







"PKK'YA DAYANARAK HABER YAPTILAR"

Diyarbakır HDP binası önünde PKK'ya 'oğlumu geri verin' diyerek baş kaldıran anneye ilişkin ODA TV'nin yaptığı haberle ilgili konuşan Genç, "ODA TV, devreye girdi ve PKK'ya yakın bir haber ajansına dayanarak acılı kadının eylemini manipüle eden bir haber yaptı. ODA TV, PKK'ya yakın kaynağa dayanarak, dedi ki, dağa kaçırıldığı söylenen çocuğu ailesi evlendirmek istiyormuş, evlenmemek için kaçtı. Oysa bildiğimiz ODA TV, PKK'ya yakın kaynağa değil bilakis acılı anneye dayanarak haber yapabilmeliydi." dedi.

"ARTIK ODA TV'NİN RUHU TUTSAK!"

PKK kaynaklarına dayanarak habercilik yaptığını iddia eden ODA TV'nin İmamoğlu ve tayfasının eline düştüğünü ifade eden Genç, ODA TV satıldı mı sorusuna ise "ODA TV ruhen satıldı'. yanıtını verdi.