Yalova'dan yola çıkarak Karadeniz'e gitmekte olan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu Boğaz'a 06.30 sıralarında giriş yaptı.
Yalova'dan yola çıkarak Karadeniz'e gitmekte olan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu Boğaz'a 06.30 sıralarında giriş yaptı.
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