Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.08.2019 11:32
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 11:38

Dev arama platformu 'nda

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki arama platformunun geçişi nedeniyle 'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Yalova'dan yola çıkarak Karadeniz'e gitmekte olan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu Boğaz'a 06.30 sıralarında giriş yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'nda
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri