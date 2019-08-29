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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 11:58

Son dakika: 'da terör operasyonu

Son dakika haberine göre 'da terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'da terör operasyonu

'nın Suruç ilçesinde terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Polis ve Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda O.A, A.D, H.D, K.S, N.C. ve M.S. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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