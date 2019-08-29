Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.08.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 11:13

Görevden alınan başkanlara destekle yetinmeyen bu kez de cezaevindeki 'lileri ziyaret etti

31 Mart seçimlerinde iş birliği ortağı 'ye desteğini açık açık ortaya koyan , görevden alınan belediye başkanlarına destek ziyaretlerinin ardından bu kez de cezaevlerindeki HDP'lileri ziyaret etti.

CHP'den cezaevideki HDP'lilere ziyaret!

Yeni Şafak'ın haberine göre görevden alınan başkanlara destekle yetinmeyen , cezaevlerinin yolunu tuttu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kandıra Cezaevi'nde yatan 'li , , , Sırrı Süreyya Önder ve ile görüştü.

TERÖR SUÇUNDAN YATANLARI AKLAMAK İSTİYORLAR
Cezaevi ziyareti öncesinde sosyal medyadan paylaşım yapan Kaya, "Seçilmişlerin, halkın iradesinin yok sayıldığı demokrasinin katledildiği günlere inat biz cumhuriyeti de demokrasiyi de yaşatacağız. Bu cezaevinde yatanlar bir gün mutlaka bizimle özgür günlerde birlikte olacaklar" dedi.

BİR TEPKİ DE DESTİCİ'DEN
BBP Genel Başkanı , CHP'lilerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret etmesine tepki gösterdi. Destici, aralarında 'nin de bulunduğu CHP heyetinin, HDP'li 'ü ziyaretine ilişkin "Muharrem İnce'den diğer CHP yöneticilerine kadar pek çoğunun, bizzat Mardin'e giderek görevden alınan belediye başkanını ziyaret etmesi adeta CHP içindeki HDP seviciliği yarışının bir sonucudur. Üstelik ulusalcı, milliyetçi diye bildiğimiz CHP içinde bir şahsiyet bile bunu yapacak seviyeye gelmiş ise CHP'nin 'vay haline' demek gerekir" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriGörevden alınan başkanlara destekle yetinmeyen CHP bu kez de cezaevindeki HDP'lileri ziyaret etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri