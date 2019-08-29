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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 14:41

RTÜK Başkanı 'den ’li RTÜK üyesi 'ye tokat gibi cevap: Asıl işini yap

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kendisini duyarsızlıkla suçlayan ’li RTÜK üyesi 'ye ders verdi. Şahin, “Kendisini ciddiyete ve asıl işi olan kurum üyeliği yapmaya ve varsa insafa davet ediyorum” dedi.

RTÜK Başkanı'ndan CHP'li üyeye tokat gibi cevap

Son yaşanan cinayetinden sonra dizi filmlerin toplum üzerindeki etkileri tekrar gündeme gelmişken dün yapılan son RTÜK toplantısında 'de yayınlanan Yasak Elma dizisine kadına şiddet ve istismar nedeniyle ceza verildi. Ancak, RTÜK'e muhalefet kontenjanından seçilen Üst Kurul Üyesi , attığı tweet ile RTÜK Başkanı 'i hedef aldı.

ASIL İŞİNİ YAP!
RTÜK Başkanı Şahin de Twitter'dan "Biz, RTÜK olarak bu yeni seçilen üyemize artık serbest meslek mensubu değil Kamu Kurumu üyesi olduğunu anlatamadık. Kendisini ciddiyete ve asıl işi olan kurum üyeliği yapmaya ve varsa insafa davet ediyorum. RTÜK' te hiç bir dosya RTÜK Başkanı'nın çekmecesinde beklemez." diyerek tepki gösterdi.

ŞAHİN'İN SUÇLANMASI ŞAŞIRTTI
Bildirici tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde kadına karşı şiddet, çocuk istismarı, dezavantajlı grupların korunması ile hayvanlara eziyet konularında hayata geçirdiği önemli çalışmalarla bilinen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in suçlanması şaşırttı.

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