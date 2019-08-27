Görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları
Göreve geldikten sonra ilk iş olarak şehit yakınlarını işten çıkaran HDP'li Ahmet Türk'ün belediye paralarını keyfince nasıl harcadığı ortaya çıktı. Ahmet Türk'ün odasına alınan yüklü miktardaki çay, kahve, fındık, fıstık faturaları da ortaya çıkan belgeler arasında. Belediyenin HDP yönetiminde olduğu dönemde CHP ve HDP'liler için harcadığı paranın miktarı 300 bin lira.
Terör örgütü PKK ile ilişkisi tespit edilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum ataması gerçekleştirdi.
Göreve geldikten sonra ilk olarak şehit yakınlarını işten çıkaran ve belediyenin borç içinde olduğunu savunan HDP'li Türk'ün 4 aylık dönemde bol keseden harcamalar yaptığı ortaya çıktı.
Temelli ve Buldan'ın ziyareti sırasında 1.318 kişiye yemek verildi ve 71 bin 172 liralık fatura kesildi.
29 Nisan'daki Temelli ile Buldan'ın ziyaretinde ise, 16.00'da girilen otelden 17.15'te çıkıldı. 30 kişilik heyetle yapılan bu ziyarette 407 kişiye yemek gösterildi ve 28 bin liralık fatura kesildi.