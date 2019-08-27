Görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

Temelli ve Buldan'ın ziyareti sırasında 1.318 kişiye yemek verildi ve 71 bin 172 liralık fatura kesildi.

29 Nisan'daki Temelli ile Buldan'ın ziyaretinde ise, 16.00'da girilen otelden 17.15'te çıkıldı. 30 kişilik heyetle yapılan bu ziyarette 407 kişiye yemek gösterildi ve 28 bin liralık fatura kesildi.