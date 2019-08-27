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Görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

Göreve geldikten sonra ilk iş olarak şehit yakınlarını işten çıkaran HDP'li Ahmet Türk'ün belediye paralarını keyfince nasıl harcadığı ortaya çıktı. Ahmet Türk'ün odasına alınan yüklü miktardaki çay, kahve, fındık, fıstık faturaları da ortaya çıkan belgeler arasında. Belediyenin HDP yönetiminde olduğu dönemde CHP ve HDP'liler için harcadığı paranın miktarı 300 bin lira.

27.08.2019 14:01 - Son Güncelleme: 27.08.2019 14:01
Görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

Terör örgütü PKK ile ilişkisi tespit edilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum ataması gerçekleştirdi.

Göreve geldikten sonra ilk olarak şehit yakınlarını işten çıkaran ve belediyenin borç içinde olduğunu savunan HDP'li Türk'ün 4 aylık dönemde bol keseden harcamalar yaptığı ortaya çıktı.

Görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

Belediyenin HDP yönetiminde olduğu dönemde CHP ve HDP'liler için harcadığı paranın miktarı 300 bin lira.

Ahmet Türk'ün odasına alınan yüklü miktardaki çay, kahve, fındık, fıstık faturaları da ortaya çıkan belgeler arasında.

Görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

HDP İÇİN HARCANAN PARALAR
HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan'ın şehri ziyaret ettiğinde belediyenin harcadığı para 42 bin 550 lira. Üstelik ziyaret 1 saat 15 dakika sürdü.

Görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

Temelli ve Buldan'ın ziyareti sırasında 1.318 kişiye yemek verildi ve 71 bin 172 liralık fatura kesildi.

29 Nisan'daki Temelli ile Buldan'ın ziyaretinde ise, 16.00'da girilen otelden 17.15'te çıkıldı. 30 kişilik heyetle yapılan bu ziyarette 407 kişiye yemek gösterildi ve 28 bin liralık fatura kesildi.

Görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

ÇAYA KAHVEYE 40 BİN LİRA
HDP'li Ahmet Türk'ün makam odası için harcanan miktarlar da oldukça yüksek.

5 aylık görev dönemi boyunca Ahmet Türk'ün sadece çay kahve gideri 40 bin lira seviyesinde.

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