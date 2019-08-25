Diyarbakır'da bir oğlu dağda ölen Hacire Akar (49), 21 yaşındaki oğlu Mehmet'in HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. 3 gün önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına giderek oturma eylemi yapan Akar "Mehmet'imi verin" dedi. Akar'ın eylemi dün 3. güne girdi. HDP'lilerin müdahale ettiği Akar'nun oturma eylemi sonuç verdi.

PKK'ya yakın bir ajansa verdiği ifadesinden sonra düğmeye basan polis, Mehmet'i bulmak için harekete geçti. Mehmet ise dün teslim olmak için karakola gitti. Anne, telefonda evladının sesini duyduktan sonra eyleme son verdi. 3 gündür kayıp olan Mehmet ise işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.





HDP'LİLER SALDIRDI

HDP'liler, öğleden önce eylem devam ederken, Hacire Akar ve yakınlarına müdahale etti. Gerginlik, polisin müdahalesi sonucu sona erdi.

HÜSEYİN KAÇAR