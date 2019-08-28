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  • 28.08.2019 11:50
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 11:50

Son dakika: Çok sayıda düzensiz yakalandı

Son dakika haberi... 'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 82 düzensiz yakalandı. Öte yandan 'un Karaada açıklarında, lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 35 kaçak göçmen, ekiplerince yakalandı.

Hepsi Hatay'da yakalandı! Tam 82 kişi...

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında tespit edilen şüpheli grubu durdurdu.

Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 82 düzensiz , jandarmaya teslim edildi.

BODRUM AÇIKLARINDA 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
'un Karaada açıklarında, lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 35 kaçak göçmen, ekiplerince yakalandı.

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