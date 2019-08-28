Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında tespit edilen şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 82 düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.
BODRUM AÇIKLARINDA 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Bodrum'un Karaada açıklarında, lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
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