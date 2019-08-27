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  • 27.08.2019 21:23
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 21:23

Başkan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı 'in davetlisi olarak gittiği Moskova'dan yurda döndü.

Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "ANA" saat 21.03'te 'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

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