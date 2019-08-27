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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 20:54

Rus bakandan "Umarım 'de durum tümüyle normale dönecek" açıklaması

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'de çatışmasızlık bölgesine ilişkin ve Rusya arasındaki anlaşmaların zorluklara rağmen uygulandığına dikkati çekerek, "'de durum şimdi istikrara kavuşacak ve tümüyle normale dönecek." dedi.

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması

Şoygu, başkent 'da Cumhurbaşkanı ile Devlet Başkanı arasında gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Rusya arasında konulu anlaşmaların devam ettiğini hatırlatan Şoygu, "İdlib anlaşmaları uygulanmaya devam ediyor ancak bazı zorluklar var." ifadesinin kullandı.

Şoygu, Rus ve Türk ordularının İdlib'de ortak devriye yaptığını vurgulayarak, "Türk devriyeleri çatışmasızlık bölgesinin içinde, bizim devriyelerimiz çatışmasızlık bölgesinin dışında ancak çatışmasızlık bölgesinin güneyinden gelen saldırılara seyirci kalamazdık, bu nedenle Türk meslektaşlarımızı attığımız ve atacağımız adımlar hakkında bilgilendirdik." diye konuştu.

Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından İdlib'deki durumun normalleşmesini umduklarına işaret eden Şoygu, "'de durum şimdi istikrara kavuşacak ve tümüyle normale dönecek." dedi.

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