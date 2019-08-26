Son dakika haberi... Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu.







2 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hava harekatında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.