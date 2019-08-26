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  • Son Güncelleme: 26.08.2019 10:22

Son dakika: kuzeyine hava harekatı! Tüm hedefler başarıyla vuruldu

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi... Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu.



2 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
'ndan yapılan açıklamaya göre hava harekatında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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