'Emine Bulut' cinayetinin ardından Laikçi solcu yobaz oyuncu Bülent Emrah Parlak, İslam'ı ve Müslümanları hedef gösterdi. Bülent Emrah Parlak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hayır efendim hepimiz suçlu değiliz, yıllardır insanımızı bilimsel eğitimden, sanattan uzak tutmak için elinden geleni yapan, toplumu gerici, çağ dışı yönelimlere mahkum eden, cahilleştirip emperyalizme köle yapmaya çalışan hepinizin desteklediği dincilik ve sağcılık suçlu" ifadeleriyle içindeki kini kustu.

LAİKÇİ SOL ZİHNİYETİN SİCİLİ KABARIK

Yeni Akit'in haberine göre gerçekte 'çağdaş' ve 'ilerici' olduğunu iddia eden Parlak'ın mensup olduğu zihniyetin sicili tecavüz ve şiddet olaylarıyla baya kabarık. Her olayda Müslümanları hedef gösteren laikçilerin bu siciline, son olarak 'Emine Bulut'u katleden Bülent Parlak gibi içkici olan Fedai Varan da eklendi.

İşte malum zihniyetin suç dosyasından bazıları:

AZİZ NESİN VAKFI'NDA TECAVÜZ

Laikçilerin 'demirbaşı' olan Aziz Nesin Vakfı, 2007'de tecavüz skandalıyla gündeme gelmişti. Mahkeme, Z.K.'ya istismarda bulundukları belirtilen vakıf eğitmenlerinden F.I.'yı 1 yıl 8 ay, E.A.'yı ise 2 yıl 2 ay 20 gün hapse mahkum etmişti.

YEĞENİYLE ZİNA YAPTI

Laikçi Murat Başoğlu, evli olan öz yeğeni Burcu Başoğlu'nun bir teknede zina yaptığı görüntüleri ortaya çıkmış ve skandalın ardından kamuoyunda büyük infial uyandırmıştı. Gelen tepkilerin ardından konuyla ilgili dava açılırken Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu eşlerinden boşanmak zorunda kalmışlardı.

Cumhuriyet gazetesi ise rezaleti utanmadan böyle savunmuştu:



MÜJDAT GEZEN'DEN ÇOCUK İSTİSMARI

Yaptığı açıklamalarla Türk Milleti'nin ahlak yapısını ve geleneklerini hedef alan 'yol gösteren' Müjdat Gezen, yazdığı kitabında 16 yaşındaki bir kızla ilişki yaşayarak çocuk istismarcısı olduğunu itiraf etmişti.

Evli olmasına rağmen ahlaksızlık peşinde koşan Müjdat Gezen'in söz konusu kitapta ''Öztürk Serengil'in 16-17 yaşındaki asistanıyla dünyam değişti. Ama eşim son derece onurlu bir kadındı. Bu ilişkiyi hazmedemedi. Ayrıldık'' diye kaleme aldığı olaydaki 16 yaşındaki asistanın, Öztürk Serengil'in teyzesinin torunu olduğu sonradan anlaşılmıştı.

MUHARREM İNCE'NİN TACİZ SKANDALI​

CHP'nin geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin taciz skandalı büyük tepki çekmişti. 'Abazayım gel' mesajıyla 'çağdaşlığını' gösteren CHP'li İnce'ye, taciz ettiği CHP'li Fatma B. tarafından dava açılmıştı.

YILMAZ GÜNEY, SÜREKLİ DÖVDÜĞÜ EŞİNE BİLEREK ARABAYLA ÇARPTI

Hakimi katleden ve hapis cezasının ardından cezaevindeyken Fransa'ya firar eden oyuncu Yılmaz Güney de kadına şiddetle gündeme gelmişti. Yapımcı Abdurrahman Keskiner, hayatını anlatan "Apo Gardaş" adlı kitapta Nebahat Çehre'nin eşi Yılmaz Güney'den şiddet gördüğünü anlatmıştı. Yılmaz Güney'in Nebahat Çehre'yi sürekli dövdüğünü, bu yüzden ne zaman yanına gitse ağzını burnunu kan içinde bulduğunu anlatmıştı. hatta bir keresinde Yılmaz Güney yaşadıkları bir tartışma sonrası, Nebahat Çehre'ye bilerek arabayla çarpmış ve Çehre'yi hastanelik etmişti. Yapımcı, birlikte oldukları süre boyunca Nebahat Çehre'nin sürekli şiddet gördüğünü yazmıştı.

Ayrıca kadın cinayetlerinde İslam'ı ve Müslümanları suçlayan Bülent Parlak'ın hayranı olduğu ve güzelleme yaptığı Yılmaz Güney, Eşrefpaşalı filmindeki bir sahnede, gerçek mermiyle, baskı yaptığı kadın oyuncu Nebahat Çehre'nin başındaki bardağa ateş etmişti.

KADINA KAFA ATTI

Şarkıcı Hayko Cepkin, bar çıkışında bir kadına kafa atarak darp etmiş, hakkında açılan davada bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

ALİ İHSAN VAROL EŞİNE YUMRUK ATTI

Gezici sunucu Ali İhsan Varol, eşine yumruk atmış ve eşi Ayşe Varol kendisinden şikayetçi olmuştu. Olay basına yansımasının ardından sessiz sedasız boşanmıştı.

KÜÇÜKKAYA DA EŞİNİ DARP ETTİ

Televizyon yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında kadına şiddete karşı sözde söylemlerde bulunan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın geçtiğimiz yıl yumrukladığı eşine ekonomik, fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.

METİN YILDIZ'DAN EŞİNE DAYAK

Bülent Parlak'ın oyuncu arkadaşı Metin Yıldız, eşini dövmesi nedeniyle karakolluk olmuştu. Eşi Elvan Yıldız, kendisine yumruk atan Metin Yıldız'dan şikayetçi olmuştu.

DENİZ GEZMİŞ POLİSE KURŞUN SIKTI, BANKA SOYDU

'68' komünist kuşağının 'kahramanlaştırdığı' Deniz Gezmiş'in icraatlarından bazıları; Silahlı mücadele için Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. Filistin'de terör eylemleri için silahlı eğitim aldı. ABD Büyükelçiliği önünde nöbet tutan polislere kurşun sıktı. Silahlı banka, ev ve araba soygunları yaptı.

METROBÜS SAPIĞI 'LAİKÇİ' ÇIKTI​

Metrobüsle Avcılar istikametine giden bir kadın yolcuya ahlaksız hareketler yapan ve kadın tarafından videoya alınarak ifşa edilen sapık Fatih Özdemir'in, sosyal medya hesaplarından CHP yanlısı paylaşımlarda bulunduğu, CHP'nin etkinliklerinde aktif rol aldığı ve Ekrem İmamoğlu'nu övücü ifadeler kullandığı öğrenilmişti.

Bu sapık da Müslümanlara mal edilmesine rağmen gerçek kısa zamanda ortaya çıkmıştı. Bunun ardından kıvıran laikçiler "Sapığın partisi mi olur" bahanesine sığınmıştı.

7 YIL BOYUNCA KIZINA TECAVÜZ ETTİ

MTV, Eurosport başta olmak üzere birçok tematik kanalın sahibi laikçi medya patronu Fatih Oflaz, 7 yaşından 15 yaşına kadar kızına tecavüz ettiği ortaya çıkmış ve geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 18 yıl hapse mahkum olmuştu. Hapis kararının ardından ise Oflaz İspanya'ya firar etmişti.

BEDRİ BAYKAM'DAN TEŞHİRCİLİK

Kendisine ait kişisel sergisinde 35 yıl önce spermlerini sildiği peçeteyi utanmadan sergileyen Bedri Baykam hakkında o dönem 'Teşhircilik' suçundan soruşturma başlatılmış ve Baykam savcılığa ifade vermişti.

'100 LİRA' KARŞILIĞINDA ÇOCUK İSTİSMARI

İzmir'de çektiği video ile gündeme oturan CHP'li eşcinsel sapkın Gaga Bulut, çocuk istismarıyla tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. 18 yaşından küçük iki erkek çocuğunu 100 lira karşılığında öpüşmeye teşvik eden ve kayıt altına alan ahlaksız şahsın bu videoyu paylaşmasının ardından sosyal medyada büyük bir infial yaşanmıştı. Yaşanan bu çocuk istismarı skandalının üzerine İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçmiş, sapkın yakalanarak gözaltına alınmıştı.

CHP'Lİ GAZETECİ TECAVÜZDEN TUTUKLANDI

Manavgat'ta küçük yaştaki kız çocuklarını taciz eden CHP'li Recep M, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sapığın yakın arkadaşı olan CHP'li Kara'nın ve CHP Manavgat İlçe Teşkilatı'nın, skandalı örtbas etmeye çalıştığı medyaya yansımıştı.

CHP'Lİ GÜLEN'DEN ÇOCUK İSTİSMARI

Kızılay'ın Nevşehir şubesin başkanlık yapan Cengiz Gülen'in babası CHP'li Erol Gülen, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu.

PROFESÖRDEN KADIN VETERİNERE TECAVÜZ

Ankara'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan bir kadın veterinere tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Davasının halen sürdüğü Bilgili'nin daha önce de 5 ayrı davadan soruşturma geçirdiği belirtildi.

BARDAN EVİNE GÖTÜRDÜĞÜ GENÇ KIZI KILIÇLA KATLETTİ

2017 yılında İzmir'de üniversiteli G.Ö., gece barda tanışıp evine götürdüğü 21 yaşındaki Ege Üniversitesi öğrencisi Zülal T.'yi, kılıçla katletmişti.