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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 09:07

resmi banka postane ? 2019 kaç gün oldu ?

tatili 2019 kaç gün oldu 3 gün ? banka postane açık mı? 30 Ağustos 'nın 97'inci yıl dönümü kutlamalarının hazırlıkları sürerken merak edilen konuların başında, Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmayacağı var. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 2019 yılında 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olur? Türk tarihinin en özel günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. zaferinin 97. yıldönümü çoşkuyla anılacak. Bu özel güne yakışan en güzel, resimli 30 Ağustos mesajları ve zafer bayramı kutlama sözleri haberimizde.

30 Ağustos resmi tatil midir 2019 cuma günü tatil mi?

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığını ilan ettiği bu önemli tatil için Türkiye'nin dört bir yanında kutlama hazırlıkları için geri sayım başladı. Vatandaşların merak ettiği konu ise Zafer Bayramı'nın tatil olup olmayacağı. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Bu sene Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos'ta kamu kuruluşları, tüm devlet dairleri ve bankalar resmi tatil kapsamında mesai yapmayacak. 30 Ağustos'ta, kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Kargo şirketlerinin açık olup olmayacağını, ilgili şubeleri arayarak öğrenebilirsiniz.

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