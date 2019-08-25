Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.08.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 08:59

Son dakika: Pençe-3 ’nda 9 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Başarıyla devam eden Pençe-3 ’nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtları ile ’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Pençe 3 ile terör mevzileri yerle bir ediliyor. 'ndan yapılan açıklamaya göre Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtları ile 'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Pençe-3 Harekâtı’nda 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri