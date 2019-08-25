Son dakika haberi... Pençe 3 Harekâtı ile terör mevzileri yerle bir ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu.
9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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