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  • Son Güncelleme: 25.08.2019 19:18

Son dakika haberi... e-3 'nda 'ya ağır darbe! 15 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, e-3 'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, e-3 'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı.

Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu."

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