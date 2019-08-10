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  • 10.08.2019 23:59
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 23:59

'nda korkutan orman ı

Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu 'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında orman ı çıktı.

Çanakkale'de orman yangını

Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu 'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında orman ı çıktı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Behramlı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Behramlı köyü yakınlarında başlayan yangının bir kolunun köye doğru, diğer kolunun ise Davutbeyin Çiftliği mevkiine doğru ilerlediği öğrenildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etmeye başladı.

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