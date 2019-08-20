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Son dakika: İzmir'deki yangında sabotaj ihtimali araştırılıyor! İşte İzmir Karabağlar'daki yangında son durum

Son dakika haberi... İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. 500 hektarlık alanda etkili olan ve kırsal Çatalca ile Beyler mahalleleri yakınlarında yoğunlaşan yangına 20 helikopter, 200 arazöz ile müdahale ediliyor. Bu arada vatandaşlardan gelen bazı ihbarlar doğrultusunda yangının çıkış nedeninin sabotaj olma ihtimaline karşı da ekiplerin araştırmalarının sürdüğü ifade edildi.

20.08.2019 11:03 - Son Güncelleme: 20.08.2019 11:34
Son dakika: İzmir'deki yangında sabotaj şüphesi araştırılıyor! İşte İzmir Karabağlar'daki yangında son durum

Karabağlar Tırazlı Mahallesi'nde geçen pazar günü saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Son dakika: İzmir'deki yangında sabotaj şüphesi araştırılıyor! İşte İzmir Karabağlar'daki yangında son durum

Menderes ilçesi yönünde Ürkmez'e ve Seferihisar ilçesi yönüne kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik alanda büyüyen yangın, zaman zaman bölgedeki köyleri de tehdit etti.

Ekiplerin önlemleri sonrasında yangının köylere ulaşması engellendi.

Son dakika: İzmir'deki yangında sabotaj şüphesi araştırılıyor! İşte İzmir Karabağlar'daki yangında son durum

Başladığından beri yangın bölgesinde bulunan ve dün gece boyunca da söndürme çalışmalarına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece görüş sistemi takılı helikopterden ekipleri koordine etti.

Son dakika: İzmir'deki yangında sabotaj şüphesi araştırılıyor! İşte İzmir Karabağlar'daki yangında son durum

Yangın, rüzgarın da etkisini azaltmasıyla birlikte kırsal Beyler ile Çatalca mahalleleri yakınlarında yoğunlaştı.

Son dakika: İzmir'deki yangında sabotaj şüphesi araştırılıyor! İşte İzmir Karabağlar'daki yangında son durum

500 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarının 20 helikopter, 200 arazöz ve orman işçileri ile sürdüğü bildirildi.

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