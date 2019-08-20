Son dakika: İzmir'deki yangında sabotaj ihtimali araştırılıyor! İşte İzmir Karabağlar'daki yangında son durum
Son dakika haberi... İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. 500 hektarlık alanda etkili olan ve kırsal Çatalca ile Beyler mahalleleri yakınlarında yoğunlaşan yangına 20 helikopter, 200 arazöz ile müdahale ediliyor. Bu arada vatandaşlardan gelen bazı ihbarlar doğrultusunda yangının çıkış nedeninin sabotaj olma ihtimaline karşı da ekiplerin araştırmalarının sürdüğü ifade edildi.
20.08.2019 11:03
- Son Güncelleme: 20.08.2019 11:34
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