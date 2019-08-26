On Numara oynayan pek çok vatandaş heyecanla On Numara çekiliş sonuçlarını bekliyordu. Geçen hafta açıklanan sonuçlara göre üç talihlinin kazandığı ikramiyenin ardından gözler bugünkü çekilişteydi. Milli Piyango İdaresi tarafından 19 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Peki, kazanan numaralar hangileri oldu? İşte 19 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları...

26 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5, 6, 9, 11, 13, 18, 23, 27, 35, 36, 38, 42, 44, 47, 62, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 79

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.