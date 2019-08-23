Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.08.2019 19:27
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 19:52

Son dakika... Başkan Erdoğan 'ya gidiyor... Kritik tarih belli oldu

Başkan 'ta 'ya gidiyor. Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüşecek.

Başkan Erdoğan'dan Rusya'ya kritik ziyaret

Son dakika gelişmesine göre, Başkan 'ta 'ya gidecek. Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüşecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Ağustos 2019'da Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmüş, iki lider Suriyeyi ve Libya'daki gelişmeleri ele almıştı. Başkan Erdoğan, "Rejimin ihlalleri Türkiye'nin güvenliği için tehdit." ifadesini kullanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Başkan Erdoğan Rusya'ya gidiyor... Kritik tarih belli oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri