Son dakika gelişmesine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 27 Ağustos'ta Rusya'ya gidecek. Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüşecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Ağustos 2019'da Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmüş, iki lider Suriyeyi ve Libya'daki gelişmeleri ele almıştı. Başkan Erdoğan, "Rejimin ihlalleri Türkiye'nin güvenliği için tehdit." ifadesini kullanmıştı.