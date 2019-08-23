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  • 23.08.2019 20:25
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 20:25

'ta bir araya gelen bir grup kadın cinayetini protesto etti

Nar Kadın Dayanışması üyesi bir grup kadın, 'de 'un, eski eşi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. F.V. (43), Pazar günü 'ndeki lokantada eski eşi Emine Bulut'u çocuğunun yanında boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

İstanbul'da Emine Bulut cinayeti protesto edildi

'ta bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan Duygu Akpınar, çocuğunun gözü önünde "ölmek istemiyorum" diye haykıran 'un, boşandığı F.V. tarafından yaşamdan koparıldığını söyledi.

Başka bir kadının kirpiğinin bile yere düşmemesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden Akpınar, "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Öfkemizle, hıncımızla kadın düşmanı politikalara karşı duracağız. Çünkü yaşamak istiyoruz ve bu faillerin yarattığı düzeni yok edip yeni bir yaşamı kuracak olan bizim isyanımız." dedi.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

F.V. (43), Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki lokantada eski eşi Emine Bulut'u çocuğunun yanında boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.


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