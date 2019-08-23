Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.08.2019 20:14
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 20:29

inde son dakika gelişmesi! 'ın eski eşi Emine Bulut'a attığı son mesaj ortaya çıktı

inde son dakika gelişmesi! 'de 10 yaşındaki küçük kızının yanında annesi Emine Bulut'u vahşice öldüren baba için hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Fedai Varan'ın eski eşi Emine Bulut'u öldürmeden önce telefonuna "Gider paşa gibi yatarım, Emine hiç sıkıntı değil, ne olacaksa olsun" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Savcılık iddianamesinde ise, şüphelinin ağırlaştırılmış cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 yaşındaki küçük kızının yanında annesi Emine Bulut'u (38) vahşice öldüren baba Fedai Varan (43) için hazırladığı iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesine sundu. İddianamede, olay tarihinde, Kırıkkale ili, Menderes Caddesi üzerinde bulunan, bir restoranda, Emine Bulut isimli şahsın eski eşi Fedai Varan tarafından bıçakla öldürüldüğünün bildirilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı, yapılan araştırmada şüphelinin daha önce de maktul hakaret etmesi sebebiyle, Kırıkkale 4. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davasının görüldüğü, buna ilişkin kararın dosya arasına alındığı, dosya kapsamında şikayetten vazgeçme sebebiyle düşme kararı verildiği, 18 Ağustos 2019 tarihli otopsi raporunda, maktulun ölüm sebebinin kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar ve iç organ harabiyetinden gelişen iç ve dış kanamadan kaynaklandığının belirtildiği aktarıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEmine Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi! Fedai Varan'ın eski eşi Emine Bulut'a attığı son mesaj ortaya çıktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri