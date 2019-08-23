Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 yaşındaki küçük kızının yanında annesi Emine Bulut'u (38) vahşice öldüren baba Fedai Varan (43) için hazırladığı iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesine sundu. İddianamede, olay tarihinde, Kırıkkale ili, Menderes Caddesi üzerinde bulunan, bir restoranda, Emine Bulut isimli şahsın eski eşi Fedai Varan tarafından bıçakla öldürüldüğünün bildirilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı, yapılan araştırmada şüphelinin daha önce de maktul hakaret etmesi sebebiyle, Kırıkkale 4. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davasının görüldüğü, buna ilişkin kararın dosya arasına alındığı, dosya kapsamında şikayetten vazgeçme sebebiyle düşme kararı verildiği, 18 Ağustos 2019 tarihli otopsi raporunda, maktulun ölüm sebebinin kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar ve iç organ harabiyetinden gelişen iç ve dış kanamadan kaynaklandığının belirtildiği aktarıldı.