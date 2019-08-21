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  • Son Güncelleme: 21.08.2019 22:33

Son dakika: , ile görüştü

Son dakika haberine göre, , ile telefonda görüştü. Akar ile Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı..

Türkiye ile ABD arasında mutabakat

Son dakika haberine göre, , ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Fırat'ın doğusuna ait Türkiye'nin beklentileri iletildi.

ABD tarafına bölgede Güvenli Bölge'nin bir an önce oluşturulmasının gerekliliği ifade edildi.

BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
Akar ile Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı.

ABD'Lİ HEYET TÜRKİYE'YE GELECEK
Akar ve Esper, planlamanın ilerki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesini kararlaştırdı.

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