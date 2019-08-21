Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Fırat'ın doğusuna ait Türkiye'nin beklentileri iletildi.

ABD tarafına bölgede Güvenli Bölge'nin bir an önce oluşturulmasının gerekliliği ifade edildi.

BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Akar ile Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı.

ABD'Lİ HEYET TÜRKİYE'YE GELECEK

Akar ve Esper, planlamanın ilerki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesini kararlaştırdı.