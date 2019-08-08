Türk ve ABD askeri heyetleri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Suriye'de Ankara'nın istediği Güvenli Bölge'nin kurulacağı açıklandı. İşte o mutabakat...
GÜVENLİ ANLAŞMA
TÜRKİYE'DE ABD'li askerler ve TSK'lı heyetin Suriye'nin kuzeyinde planlanan "Güvenli Bölge" görüşmeleri tamamlandı. Anlaşmanın detayları Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından açıklandı: "Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek tedbirlerin bir an önce uygulanması, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekât Merkezi'nin kurulması ve Güvenli Bölge'nin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalındığı" belirtildi. ABD'den yapılan açıklamada ise "Güvenli bölgenin kurulumu, tesisi ve yönetimi, birlikte yapılacak" denildi.
SINIRA SEVKİYAT
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapmaya devam etti. 7 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gitti.
GÜVENLİ BÖLGE, ABD İLE BİRLİKTE YÖNETİLECEK
TÜRKİYE'DE MÜŞTEREK HAREKÂT MERKEZİ KURULACAK.
GÜVENLİ BÖLGE, BİR BARIŞ KORİDORU OLACAK.
SIĞINMACILARIN SURİYE'YE DÖNMESİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK.
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