Bugünkü
Takvim

ve ” konusunda anlaştı

ile , ’nin kuzeyinde “” konusunda anlaştı. İki ülkenin “Barış koridoru” konusunda birlikte hareket edeceği açıklandı.



Türk ve askeri heyetleri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. 'de 'nın istediği 'nin kurulacağı açıklandı. İşte o mutabakat...

GÜVENLİ ANLAŞMA
TÜRKİYE'DE ABD'li askerler ve 'lı heyetin Suriye'nin kuzeyinde planlanan "Güvenli Bölge" görüşmeleri tamamlandı. Anlaşmanın detayları 'nın twitter hesabından açıklandı: "Görüşmelerde, 'nin güvenlik endişelerini giderecek tedbirlerin bir an önce uygulanması, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekât Merkezi'nin kurulması ve Güvenli Bölge'nin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalındığı" belirtildi. ABD'den yapılan açıklamada ise "Güvenli bölgenin kurulumu, tesisi ve yönetimi, birlikte yapılacak" denildi.

SINIRA SEVKİYAT
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapmaya devam etti. 7 araçlık konvoy, 'nın Suruç ilçesine gitti.


GÜVENLİ BÖLGE, ABD İLE BİRLİKTE YÖNETİLECEK
TÜRKİYE'DE MÜŞTEREK HAREKÂT MERKEZİ KURULACAK.
GÜVENLİ BÖLGE, BİR BARIŞ KORİDORU OLACAK.
SIĞINMACILARIN SURİYE'YE DÖNMESİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTürkiye ve ABD “Güvenli bölge” konusunda anlaştı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri