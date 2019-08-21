Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.08.2019 22:27
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 22:27

Başkan Erdoğan ile Tatar arasında önemli görüşme

Kuzey Türk Cumhuriyeti () Ersin Tatar, Başkan 'ın davetine icabetle yarın 'ye gelecek.

Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor!

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, görevini üstlenmesinden bu yana 'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tatar'ın, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlarla 'deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetlerin ve meselesine ilişkin son gelişmeleri ele almaları öngörülüyor.

Tatar'a ziyaretinde KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik edecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan ile KKTC Başbakanı Tatar arasında önemli görüşme
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri