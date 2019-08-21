Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurt geneline ilişkin son tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran kurum, Karadeniz başta olmak üzere birçok il için sağanak yağışlara dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurt geneline ilişkin son tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran kurum, Karadeniz başta olmak üzere birçok il için sağanak yağışlara dikkat çekti.
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