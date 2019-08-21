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  • Son Güncelleme: 21.08.2019 20:09

Son dakika: 'den birçok ile uyarısı! 'da hava nasıl olacak? İstanbul'da dolu yağacak mı?

Genel 'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren uyarısı geldi. Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana başta olmak Batı bölgelerinde çeşitli illerde yağışların etkisi hissediliyor. Gün içerisinde öğle saatlerinde İstanbul'un her iki yakasında kuvvetli yağışlar etkili oldu. Meteoroloji, başta olmak üzere birçok ili uyardı. Meteoroloji, oluşabilecek ani , su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. , sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağını aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurt geneline ilişkin son tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran kurum, Karadeniz başta olmak üzere birçok il için sağanak yağışlara dikkat çekti.

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