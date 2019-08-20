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  • 20.08.2019 23:14
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 23:14

Süryanilerden 'ye "" desteği

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, 'nin ile 'nin kuzeyinde planladığı 'nin tesis edilmesine ilişkin harekatı desteklediğini açıkladı.

Süryanilerden Türkiye'ye destek

İstanbul Süryani Kadim Vakfı'nın twitter hesabından, terör örgütü /'nin 'de etkin olduğu bölgelerde Süryanilere sistematik olarak baskı uyguladığı belirtildi.

Terör örgütünün Süryani gençleri zorla kaçırdığını, Süryani okullarını kapattığı ve Süryanilerin çoğunu Suriye'yi terk etmek zorunda bıraktığı vurgulanan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce birçok Süryani Sivil Toplum Örgütü bu durumu protesto eden bildiriler yayınlamış ve bu coğrafya ile bütünleşmiş olan kadim cemaatlerin, terör örgütlerinin insafına bırakılmaması gerektiğini açıklamışlardır. Bu bağlamda, Türkiye'nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını destekliyoruz. Bölgede yaşayan Hristiyan gurupların zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istiyor ve uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz."



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