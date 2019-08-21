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  • Son Güncelleme: 21.08.2019 12:11

Aranan terör şüphelisi binasında yakalandı

'de, Diyarbakır, Mardin ve büyükşehir belediyelerine atanmasını, yol kesip çöp konteynerlerini devirerek edenlere tepki gösteren bir vatandaşı bıçakla ağır yaralayan şüpheli Bahçelievler İlçe Başkanlığında gözaltına alındı.

'de, Diyarbakır, Mardin ve büyükşehir belediyelerine atanmasını yol kesip çöp konteynerlerini devirerek edenlere tepki gösteren bir vatandaşı bıçakla ağır yaralayan şüpheli Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında yakalandı. ve Güvenlik Şube ile Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam, Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde toplanarak Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını yasa dışı şekilde protesto eden gruba müdahale etti.

HDP BİNASINDA YAKALANDI
Olaylar sırasında ara sokaklarda yolları kapatan ve çöp konteynerlerini deviren şüphelilere tepki gösteren D.K, zanlılardan biri tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan D.K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin terör örgütü 'dan kaydı bulunan H.K. olduğunu ve HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında saklandığını belirledi. Şüpheli, ilçe binasına düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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