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  • 21.08.2019 12:11
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 12:19

: / Süryanilere baskı yapıyor! Fırat'ın doğusuna harekatı destekliyoruz

, ’de / terör örgütlerinin, hakim olduğu bölgelerde Süryanilere sistematik olarak baskı yaptığını, Süryani gençleri zorla kaçırdığını ve Süryani okullarını kapatıp Süryanileri Suriye’yi terk etmek zorunda bıraktıklarını vurgulayarak ’nin Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını destekllediklerini bildirdi.


'nin kuzey doğusunda 'nin bölgeye operasyon yapma tehditi korkusuyla sözde Hıristiyanlari temsil eden gruplar, yayınladikları bildiride "Tüm kardeslerimize acil dua çagrısı yapıyoruz. ABD ve Fransa'nın Suriye'nin kuzey doğusunda bir Türk işgalinden koruma kararı alması için dua etmenizi rica ediyoruz" yazdılar.


İSKV: PYD/YPG SÜRYANİLERE BASKI YAPIYOR
, Türkiye karşısı söz konusu bildiriye ilişkin cevap niteliğinde bir açıklama yayınladı. 'nin açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:

Suriye'de /, hakim olduğu bölgelerde Süryanilere sistematik olarak baskı yapmakta, Süryani Gençlerini zorla kaçırmakta, Süryani okullarını kapatmakta ve Süryanilerin çoğunu Suriye'yi terk etmek zorunda bırakmaktadır.



(Fotoğraf: PKK/YPG'nin Kamışlı'daki Süryani okullarını kapatma kararını protesto eden Hıristiyanlar)

Daha önce birçok Süryani Sivil Toplum Örgütü bu durumu protesto eden bildiriler yayınlamış ve bu coğrafya ile bütünleşmiş olan Kadim Cemaatlerin, Terör Örgütlerinin insafına bırakılmaması gerektiğini açıklamışlardır.



FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYONA DESTEK
Bu bağlamda Türkiye'nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını destekliyoruz.

Bölgede yaşayan Hristiyan gurupların zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istiyor ve Uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz.

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