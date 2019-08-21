

Suriye'nin kuzey doğusunda Türkiye'nin bölgeye operasyon yapma tehditi korkusuyla sözde Hıristiyanlari temsil eden gruplar, yayınladikları bildiride "Tüm kardeslerimize acil dua çagrısı yapıyoruz. ABD ve Fransa'nın Suriye'nin kuzey doğusunda bir Türk işgalinden koruma kararı alması için dua etmenizi rica ediyoruz" yazdılar.





İSKV: PYD/YPG SÜRYANİLERE BASKI YAPIYOR

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Türkiye karşısı söz konusu bildiriye ilişkin cevap niteliğinde bir açıklama yayınladı. İSKV'nin açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:



Suriye'de PYD/YPG, hakim olduğu bölgelerde Süryanilere sistematik olarak baskı yapmakta, Süryani Gençlerini zorla kaçırmakta, Süryani okullarını kapatmakta ve Süryanilerin çoğunu Suriye'yi terk etmek zorunda bırakmaktadır.







(Fotoğraf: PKK/YPG'nin Kamışlı'daki Süryani okullarını kapatma kararını protesto eden Hıristiyanlar)

Daha önce birçok Süryani Sivil Toplum Örgütü bu durumu protesto eden bildiriler yayınlamış ve bu coğrafya ile bütünleşmiş olan Kadim Cemaatlerin, Terör Örgütlerinin insafına bırakılmaması gerektiğini açıklamışlardır.







FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYONA DESTEK

Bu bağlamda Türkiye'nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını destekliyoruz.

Bölgede yaşayan Hristiyan gurupların zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istiyor ve Uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz.