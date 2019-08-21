TERÖR örgütü PKK'nın uzantısı HDP'nin ihaneti Latin Amerika'ya kadar uzandı. Arjantin'e giden HDP milletvekili Ebru Günay ve Garo Paylan, kara propaganda yaptı. Yerel basına konuşan HDP'li 2 isim, Türkiye'ye iftiralar attı. Terör örgütü PKK-YPG'nin ağzıyla konuşan Günay, "Kürtler olarak Suriye'nin kuzeyinde elde ettiğimiz başarılar Türkiye için tehlike içermiyor" ifadesini kullandı.

Bununla da kalmayan Günay, "Erdoğan'a karşı olan herkes hapse girebilir" yalanına sarıldı. Paylan da dış güçlere Türkiye'ye müdahale etme çağrısı yaptı. AK Partili Bülent Turan ise HDP'li vekillere sert çıktı. Turan, "Bu vekillik değil ihanettir. Bu yanlış tutumdan bir an önce dönmeliler" açıklamasını yaptı.

EDA IŞIK