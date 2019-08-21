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  • 21.08.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 09:13

Jandarmadan ya 'Şok' darbe

'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ‘Şok’ uygulamasında madde ele geçirilen aracın sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucuya 'Şok' darbe

Edinilen bilgiye göre, rutin uygulamalarını aralıksız sürdüren Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaybey Mahallesi mevkiinde yapılan 'Şok' uygulamasında durdurulan bir araçta 25 gram kubar esrar ve hassas kantar ele geçirildi. ve kantara el konulurken, gözaltına alınan araçtaki B.D. ve D.B. çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

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