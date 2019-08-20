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  • 20.08.2019 19:34
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 19:39

’liler Çağlayan önünde polise saldırdı

Teröre destek verdikleri gerekçesiyle , ve Mardin belediyelerine atanmıştı. Bu gelişmenin ardından bir grup 'li Çağlayan önünde izinsiz şekilde basın açıklaması yapmak için toplandı. Uyarıları dikkatle almayan HDP’liler polise saldırdı. Saldırıda 3 polis çeşitli yerlerinden yaralandı.

İşte HDP'nin çirkin yüzü! Polise saldırdılar

Geçtiğimiz gün 'li , ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alınarak yerlerine atanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Diyarbakır, Mardin ve Van valileri belediye başkan vekili olarak atandığı belirtilmişti.

KAPI GİRİŞİNDE TOPLANDILAR
Bu durumu protesto etmek isteyen HDP'liler C kapı girişinde toplandı. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin de destek verdiği bir grup avulat ve HDP milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, , Züleyha Gülüm de grup arasında yer aldı.

3 POLİS YARALANDI
Bunun üzerine kontrollü bir şekilde kademeli güç kullanarak adliye karşısındaki meydana çıkartılan grup slogan atıp direnç göstermeye devame etti. Bu esnada çıkan arbedede görevli 3 polis yaralandı. Polislerden birinin sağ ve sol ayak kaval kemiği ve dizi yaralanırken diğer polis memurlarının kolları darbe aldı.

UYARILARI DİNLEMEDİLER
Sabah'ın haberine göre; Diyarbakır, Van ve Mardin'de terörle irtibatı tespit edilerek görevden el çektirilen belediye başkanları hakkında basın açıklaması yapmak isteyen grup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşlerden Sorumlu Başsavcı Vekili Hacı Hasan Bölükbaşı'nın talimatı doğrultusunda kapı önünden uzaklaştırılmak istendi. Edinilen bilgiye göre, gruba açıklamalarının adliye karşısında bulunan meydanda yapabilecekleri söylenmesine karşın grup ısrarla kapıdan ayrılmadı.

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