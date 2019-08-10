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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 07:22

ve 'den işçi kıyımı! Bayrama işsiz girdiler

’li ve ’li belediyeler işçileri kapı önüne koymaya devam ediyor. Sendika değiştirtmelerin yanısıra ’nin en büyük işçi sendikası Hak-İş’e bağlı Hizmet İş üyesi bin 52 kişi işten çıkarıldı. Sendikal baskılar sonucu da 109 işyerinden 17 bin 549 işçi sendikadan istifa ettirildi.

CHP ve HDP'den işçi kıyımı! Bayrama işsiz girdiler

'tan önce oy almak için "Hiçbir belediye işçisinin işine son vermeyeceğiz. Bizim hiç kimsenin ekmeğinde gözümüz yok" diyen Genel Başkanı , 31 Mart'ın ardından yaşanan uygulamalar konusunda kılını kıpırdatmadı. CHP ve 'li belediyeler vakit geçirmeden 31 Mart gecesinden başlayarak işçi kıyımına başladı. Haksızlığa karşı mücadelesini sürdüren sendikası üyelerini hedef alan uygulamaların istatistiğini paylaştı. Buna göre CHP'li, , Antalya, , ; Bayramiç, Samsun; Atakum, İzmir; Menderes, ; Ereğli, Denizli; Serinhisar, Giresun; Tirebolu'da toplam 467 kişi ekmeğinden oldu. 50 işçi de sürgün edildi.

HDP, CHP'Yİ ARATMADI
CHP'nin ortağı HDP de işçi kıyımında ortağı ile yarışıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre Kars, Mardin büyükşehir ile Derik belediyesinde, 'ın Cizre belediyesinde, Diyarbakır'ın Lice, Yenişehir, Sur, Kocaköy, Kayapınar belediyelerinde 'ın İkiköprü, 'un Varto, Van'ın İpekyolu belediyelerinde toplam 548 işçi işten atıldı. Seçimlerde yine Millet İttifakı'nı destekleyen partilerin iş başına geldiği belediyelerde de benzer manzaralar yaşandı. Demorkat Parti'li Bitlis Gölbaşı Belediyesi'nde 36, SP'nin kazandığı Muş'un Kızılağaç ilçesinde de bir kişi işten çıkarıldı.

18 BİN İŞÇİ SENDİKA DEĞİŞTİRDİ
CHP ve HDP'li belediyeler işçilerin ekmeği ile oynamanın yanı sıra sendikal baskı da yaptı. Birçok işçi baskılar sonucu sendika değiştirmek zorunda kaldı. Sendikal baskılar sonucu 'nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet İş'ten 109 işyerinden 17 bin 549 işçi sendika değiştirmek durumunda kaldı.

AÇLIK GREVİNE GİDECEĞİZ
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan binin üzerindeki Hak-İş üyesinin ve ailesinin bayrama buruk girdiğini belirterek, işten çıkarılan işçilerin işe dönebilmeleri için Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevi başlatacaklarını açıkladı. Arslan, şu ifadeleri kullandı: "31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen CHP ve HDP'li bazı belediye başkanları, Hak-İş üyesi işçilere yönelik bir 'cadı avı' başlatmış, binin üzerinde Hak-İş üyesi işten atılmış, yüzlercesi sürgün edilmiş, 20 binin üzerindeki üyemiz de sendikal baskılar ve yıldırma operasyonlarıyla sendikalarımızdan istifa etmek zorunda kalmıştır. Bolu'dan Ankara'ya 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' gerçekleştirdik. CHP Genel Merkezi önünde 'Söz namustur, gelin dediniz geldik' dedik ama yine sesimizi duymadılar."

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