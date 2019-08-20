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  • Son Güncelleme: 20.08.2019 12:53

Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı! 5 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.

Irak kuzeyine hava harekatı! Çok sayıda terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.

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