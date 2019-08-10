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CHP'li Bolu Belediyesi'nde işçi kıyımı! İşçiler eyleme başladı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, 97 temizlik işçisini işten çıkardı. İşçiler, belediye binasının önünde çadır kurarak eylem başlattı.

Bir Bolu mağdur
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, 97 temizlik işçisini işten çıkardı. İşçiler, belediye binasının önünde çadır kurarak eylem başlattı. Mağdurlar, bayrama işsiz girdiklerini anlattı. İşten çıkartılan eşinin kayıplara karıştığını söyleyen 8 aylık hamile Meryem Mert, yardım çağrısı yaptı. İşine son verilen işçilerden Ayşe Ayer ise hiçbir gelirinin olmadığını ve engelli oğluna bakmakta zorlandığını vurguladı.



Meryem Mert, 8 aylık hamile...

KASIM ŞAHİN

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