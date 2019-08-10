HDP'li belediyede işçi kıyımı! Emir Kandil’den HDP'li belediyelerde işçi kıyımı devam etti. Diyarbakır'da HDP'li Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu 267 kişinin işine son verdi. Haksız yere işten çıkartılan işçiler, durumu protesto etti.

HDP'li belediyelerde işçi kıyımı devam etti. Diyarbakır'da HDP'li Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu 267 kişinin işine son verdi. Haksız yere işten çıkartılan işçiler, durumu protesto etti. Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç, "Kayyum döneminde işe alınan 267 personel, Kandil'den gelen emirle işten çıkarılmıştır" dedi. Mağdurlardan şehit annesi Sultan Bilden ise "Kandil'den gelen bir haber ile hakkım elimden alınıyor" diyerek HDP'li belediyeye tepki gösterdi. TÜM MANŞETLER