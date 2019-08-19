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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 09:45

MSB: Teröristlerin saldırı ve taciz ateşlerine karşılık verilerek teröristlere ait hedefler vuruldu

MSB: Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza ’taki /’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur.

PKK/YPG'ye ait hedefler vuruldu
, Fırat Kalkanı bölgesine, 'taki /'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur" denildi.

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