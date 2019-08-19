Mehmet Emin Bilmez kimdir? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Van Valisi olarak görev yapan Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile görevden uzaklaştırılan Van Belediye Başkanının yerine belediye başkan vekili olarak atandı. 01.02.1966 tarihinde Bingöl ili, Solhan ilçesi, Mutluca köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, orta öğrenimini Bingöl İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Üniversiteyi Ankara Hukuk Fakültesi'nde okudu. 1989 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını yaptı.