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'den ve 'ye bayram ziyareti

yönetimi skandal bir adıma imza attı. Milletvekillerini hapisteki terör suçlularına bayram ziyaretine yolladı.

CHP'den PKK ve FETÖ'ye bayram ziyareti
Kılıçdaroğlu, talimat verdi. 'li 26 milletvekil, bayramda çeşitli illerdeki 27 cezaevine gitti. Aralarında 'lı ve 'cülerin de olduğu mahkumları dinledi.



Özgür Özel planladı Veli Ağbaba uyguladı

Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, her şeyi itiraf etti: Kimin hangi suçtan yattığıyla ilgilenmiyoruz. Hiçbirini ayırmadık. Bir siyasi parti olarak buna körüz.


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