CHP'den PKK ve FETÖ'ye bayram ziyareti

Kılıçdaroğlu, talimat verdi. CHP'li 26 milletvekil, bayramda çeşitli illerdeki 27 cezaevine gitti. Aralarında PKK'lı ve FETÖ'cülerin de olduğu mahkumları dinledi.
Özgür Özel planladı Veli Ağbaba uyguladı
Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, her şeyi itiraf etti: Kimin hangi suçtan yattığıyla ilgilenmiyoruz. Hiçbirini ayırmadık. Bir siyasi parti olarak buna körüz.
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Tokat
Uşak
Özgür Özel planladı Veli Ağbaba uyguladı
Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, her şeyi itiraf etti: Kimin hangi suçtan yattığıyla ilgilenmiyoruz. Hiçbirini ayırmadık. Bir siyasi parti olarak buna körüz.
GİDİLEN ŞEHİRLER
Adana
Afyon
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Düzce
Edirne
Eskişehir
Hatay
İstanbul
Kırşehir
Kocaeli
Kütahya
Malatya
Mersin
Muğla
Ordu
Osmaniye
Samsun
Sivas
Tokat
Uşak
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