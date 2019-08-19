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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 11:43

SON DAKİKA! 'ya darbe üstüne darbe! Kandil'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kandil'de PKK'ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtında 5 'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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