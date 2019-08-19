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  • 19.08.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 11:44

için istenen hapis cezasına tepki çığ gibi büyüyor

’nin 2015 yılında yayınlanan bir yazıdan dolayı özgür basın susturulmak istendi. , Yeni Akit Gazetesi Müdürü hakkında 4.5 yıl hapis cezası istedi. Karara tepkiler çığ gibi yükseldi. Son olarak tarafından yapılan açıklamada "Sadece görüşlerine karşı oldukları gazeteye duydukları husumetten dolayı ısrarlı bir şekilde suç duyurusunda bulunanların talebi ile dava açılması, özgürlükler konusunda mesafe alınmadığından şikayet edenlerin, sadece kendilerini düşündüklerinin de göstergesi. Medya Derneği olarak, Barosu’nun ifade ve basın özgürlüğü hususunda gösterdiği çifte standardı kınıyor ve ifade ve basın özgürlüğü konusunda samimi olmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Karahasanoğlu'na destek çığ gibi büyüyor

İşte Medya Derneği tarafından Ali İhsan Karahasanoğlu için yapılan destek açıklaması:

Özgürlük herkes için olmalı…

'nin 2015 yılında yayınlanan bir yazı dolayısıyla yaşanan gelişmeler, ülkemizdeki bazı kesimlerin özgürlük anlayışlarının sadece kendilerini mi kapsadığı sorusunu akla getirmiş durumda.

Gazetenin internet sitesinde 2015'te yayınlanan ve muhtemelen mahlas kullandığı için yazarı tespit edilemeyen bir yazı için Müdürü aleyhine açılması sağlanan 4.5 yıllık ceza davası, özgürlük deyince mangalda kül bırakmayanların gerçek yüzlerini ifşa eder nitelikte.

Olayın dikkat çekici tarafı, ilgili gazetenin internet sitesinde yayınlanan yazı ile ilgili ısrarlı suç duyurusunda bulunanlar arasında 'nun da bulunması. Normalde ifade ve basın özgürlüğünü savunması gereken bir baronun, ideolojik olarak karşı olduklarının özgürlüklerine saygı göstermediğinin ispatı olan bu tavır, açıkça bir çifte standarttır.

Sadece görüşlerine karşı oldukları gazeteye duydukları husumetten dolayı ısrarlı bir şekilde suç duyurusunda bulunanların talebi ile dava açılması, özgürlükler konusunda mesafe alınmadığından şikayet edenlerin, sadece kendilerini düşündüklerinin de göstergesi.

olarak, Barosu'nun ifade ve basın özgürlüğü hususunda gösterdiği çifte standardı kınıyor ve ifade ve basın özgürlüğü konusunda samimi olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Medya Derneği

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