2015 yılında Akit'in internet sitesinde yer alan bir yazıdan dolayı özgür basın susturulmak istendi. Yeni Akit'in haberine göre, avukatlık mesleğini sorunlarından ziyade marjinal zihniyetteki yöneticilerin ideolojik tatminlerini gerçekleştirdikleri bir kurum haline dönen İzmir Barosu, büyük bir skandala imza attı. Dillerinden düşürmedikleri basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kavramlarını hiçe sayan baro yönetimi, gazete hakkında suç duyurusunda bulundu.

28 ŞUBAT TAKTİĞİ

Türkiye'nin kutuplaştırıldığını iddia eden fakat kendilerinden olmayanlara hayat hakkı tanımayan bir zihniyetin mensubu olan İzmir Barosu yöneticileri, Yeni Akit Gazetesinin internet sitesinde 2015 yılında yayımlanan bir yazı dolayısıyla suç duyurusunda bulunup, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında iddianame düzenlenmesini sağladılar. Küçükçekmece Savcılığı, İzmir Barosu'nun suç duyurusu üzerine, Karahasanoğlu'nun 4.5 yıl hapsini istedi. 28 Şubat'ta uyguladıkları taktiğin bir benzeriyle gazetemize saldıran İzmir Barosu'nun tavrı kamuoyunda tepki çekti.



