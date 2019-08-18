Ali İhsan Karahasanoğlu'na sosyal medyadan dev destek!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında 4,5 yıl hapis istendi. İzmir Barosu'nun hiçbir delil sunmaksızın yaptığı suç duyurusu sonrası, Küçükçekmece Savcılığı'nca iddianame hazırlandı ve basın özgürlüğüne darbe vuruldu. Her fırsatta demokrasiden ve basın özgürlüğünden dem vuran İzmir Barosu'nun ikiyüzlülüğünü gözler önüne serildi. 28 Şubat'ta uyguladıkları taktiğin bir benzeriyle Yeni Akit'e saldıran İzmir Barosu'nun tavrı kamuoyunda tepki çekti.
18.08.2019 23:08
- Son Güncelleme: 18.08.2019 23:08
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