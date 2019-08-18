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  • Son Güncelleme: 18.08.2019 13:11

Son dakika: 'de 330 düzensiz yakalandı

Son dakika haberi... 'nin ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmeye hazırlanan 330 düzensiz yakalandı.

Çanakkale'de 330 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, bölgesinde devriye görevi yapan ekipleri, dün gece sabaha kadar yaptıkları 7 operasyonda lastik botlarla 'ın 'na gitmeye çalışan , ve uyruklu 330 düzensiz i yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler botlarla Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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