Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi... Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.