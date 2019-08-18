Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi... Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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