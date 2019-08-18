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  • Son Güncelleme: 18.08.2019 11:41

Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyine hava harekatı!
Son dakika haberi... Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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