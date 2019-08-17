ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Müşterek harekat merkezi için çabalar devam edecek" denildi.
Korgeneral Twitty, Türkiye ziyaretinde Türkiye'nin uzun süreli ve güvenilir bir NATO ortağı olduğunu vurguladı.
ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Müşterek harekat merkezi için çabalar devam edecek" denildi.
Korgeneral Twitty, Türkiye ziyaretinde Türkiye'nin uzun süreli ve güvenilir bir NATO ortağı olduğunu vurguladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.