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  • Son Güncelleme: 16.08.2019 18:23

SON DAKİKA! Bakan Akar için tarih verdi

Son dakika haberi... , "Birleşik tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak." dedi.

Son dakika haberi... , ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Akar'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak.

Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz.

Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık.

Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunun bir an önce sonlanmasını bekliyoruz

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