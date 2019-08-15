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  • Son Güncelleme: 15.08.2019 21:17

Son dakika: ’ndan 'li generalin sınırdaki incelemeleriyle ilgili açıklama

Son dakika haberine göre, ’ndan “ ile koordineli kuzeyinde tesis edilmesi planlanan kapsamında; ABD . Twitty, Gnkur. Bşk.lığındaki görüşmelerini müteakip ’da incelemelerde bulunmuştur.” açıklaması yapıldı.

eneral Stephen Twitty, 'nin kuzeyinde oluşturma çalışmalarının devam ettiği Akçakale'ye geldi. 3'üncü Hudut Taburuna gelen Twitty, beraberindeki heyetle birlikte sınırda inceleme yaptı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmalarının devam ettiği Akçakale'ye geldi.

3'üncü Hudut Taburuna gelen Twitty, Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bir süre burada bekleyen Twitty, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte sınır hattında incelemede bulundu. Eski ve yeni gümrük kapısı bölgelerini inceleyen Twitty, konvoy eşliğinde 'ya geri döndü.

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