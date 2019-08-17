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  • Son Güncelleme: 17.08.2019 14:33

haberi: 9 üyesi 'da kıskıvrak yakalandı

Dokuz üyesi 'nın ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 9 şüphelinin 6'sının FETÖ üyesi olmaktan arandığı, 3'ünün de yerel mahkemelerden ceza aldığı belirlendi.

Kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar!

Dokuz üyesi 'nın ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 9 şüphelinin 6'sının FETÖ üyesi olmaktan arandığı, 3'ünün de yerel mahkemelerden ceza aldığı belirlendi.

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